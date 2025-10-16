رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از کاشت هزار و ۳۰۰ اصله نهال در حاشیه کمربندی ۱۵ خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسعود حبیبی گفت: برای تحقق اهداف بلندمدت توسعه فضای سبز شهری و بهبود کیفیت محیط زیست، عملیات کاشت بیش از هزار و ۳۰۰ اصله نهال از گونه‌های مقاوم و بومی در محور حیاتی کمربندی ۱۵ خرداد، آغاز شد.

وی افزود: این طرح گسترده محیط زیستی از میدان بی بی مریم به سمت شهرکیان و از میدان کوهرنگ تا تقاطع دانشگاه امتداد خواهد یافت و با هدف کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و زیباسازی منظر شهری در حال اجراست.

حبیبی افزود: پیش از آغاز کاشت تمامی اقدامات زیربنایی شامل چاله کنی با رعایت استاندارد‌ها و فواصل فنی مورد نیاز برای رشد بهینه درختان به طور کامل انجام شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، گونه سنجد به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی و توانایی خوب در مقابله با آلاینده‌های شهری انتخاب شده است، افزود: کاشت این تعداد نهال، گامی موثر در تکمیل نوار سبز پیرامونی شهر و ایجاد حریم امن تری برای شهروندان در این محور پر تردد است.

حبیبی با اشاره به اینکه این عملیات با نظارت کارشناسان فضای سبز در حال انجام است تا از سلامت و بقای نهال‌ها اطمینان حاصل شود، از شهروندان درخواست کرد تا با حفظ و نگهداری از این سرمایه سبز شهری، در تکمیل و تضمین موفقیت این طرح مشارکت کنند.