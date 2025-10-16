پخش زنده
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز برای بیست و دومین روز در مهرماه وضعیت ناسالم را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی صبح امروز با میانگین ۱۳۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۰، بزرگراه خرازی ۱۱۹، خیابان زینبیه ۱۴۰، خیابان فرشادی ۱۴۴، خیابان فیض ۱۰۷، خیابان میرزا طاهر ۱۲۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه ولدان با عدد ۱۵۲، خیابان رهنان ۱۸۹، بولوار کاوه ۱۵۵ و کردآباد ۱۶۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین با عدد ۷۲، پارک زمزم ۸۴، سپاهانشهر ۷۷ و هزار جریب ۸۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.
همچنین امروز هوای خمینیشهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
در همین زمینه هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا میشود.
این شرایط تا پایان هفته جاری ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.