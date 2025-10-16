به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در این حادثه که دیشب در اتوبان معلم، دو کیلومتر پس از پمپ‌بنزین هشت‌بهشت به سمت اصفهان، گزارش شد یکی از سرنشینان مرد خودرو پراید در دم جان باخت و چهار نفر دیگر شامل دو مرد، یک زن و یک کودک مصدوم شدند.

علیرضا زمانپور افزود: مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر منتقل شدند.

وی گفت: کارشناسان در حال بررسی علت وقوع این حادثه هستند.