پخش زنده
امروز: -
بهره برداری از ۲۴۰۰ طرح آموزشی در سراسر کشور ثمره همت بلند خیران ومدیران متعهد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر آموزش و پرورش شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مشترک مدیران آموزش و پرورش و خیران مدرسهساز کشور گفت: در تلاش هستیم آموزش و پرورش را به اولویت اول کشور تبدیل کنیم و خیران مدرسهساز میتوانند نقش بسزایی در این مسیر داشته باشند.
علیرضاکاظمی افزود: پارسال بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ طرح آموزشی بیشتر در قالب طرح مدرسه سازی به بهره برداری رسید و این دستاورد نتیجه همت والای خیرین و مدیران متعهد بود.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش وظیفه دارد خیران مدرسه ساز که معلمان فرهنگ نیکوکاری در جامعه هستند را بهعنوان الگوهای ماندگار معرفی کند.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، توجه ویژه رئیسجمهور به آموزش و پرورش را «نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی» دانست و افزود: نگاه تحولی دولت به عدالت آموزشی، آغاز یک جریان تمدنی در کشور محسوب میشود.
علیرضا کاظمی اضافه کرد: «تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به جایگاه آموزش و پرورش» و «نگاه آیندهنگر مبتنی بر فناوری و استانداردهای روز دنیا» ۲ رویکرد اصلی تحول در وزارت آموزش و پرورش است که در صدد اجرای آنها هستیم.
وی تاکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، ارتقای تجهیزات و فناوری مدارس، افزایش کیفیت عملکرد معلمان، توسعه فضاهای ورزشی، گسترش فعالیتهای پرورشی و فرهنگی و توانمندسازی مدیران مدارس بهعنوان راهبران اصلی، محورهای فعالیت ما در این مسیر هستند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان بر ضرورت بازگشت هویت دینی و انقلابی به مدارس تأکید کرد و گفت: مدرسه لازم است کانون اصلی تربیت و نماد جمهوری اسلامی ایران باشد و ایمان به خدا، عشق به وطن و پایبندی به ارزشها باید در دل دانشآموزان زنده شود و نباید اجازه دهیم ناهنجاریهای فضای مجازی بر محیطهای آموزشی سایه بیفکند.