برداشت پنبه از مزارع مانه خراسان شمالي آغاز شد. بیشترین سطح زیر کشت پنبه به شهرستان‌های مانه، سملقان، اسفراین و جاجرم اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی برداشت پنبه از مزارع مانه خراسان شمالي آغاز شد.

براساس اعلام جهاد کشاورزي پيش بيني مي شود امسال ميزان توليد پنبه درمقايسه با سال قبل افزايش يابد. کشاورزان با بهره گيري از روش هاي نوين برداشت، تلاش می کنند کيفيت محصول را حفظ کنند.

خراسان شمالی در تولید پنبه و وش پنبه، رتبه پنجم کشور را دارد و بیشترین سطح زیر کشت هم به شهرستان‌های مانه، سملقان، اسفراین و جاجرم اختصاص دارد.

متوسط برداشت وش پنبه در استان، حدود سه تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

کشاورزان محصولات خود را در قالب کشاورزی قراردادی به هشت کارخانه پنبه پاک‌کنی فعال در شهرستان‌های مانه، سملقان، بجنورد و اسفراین تحویل می‌دهند تا علاوه بر تضمین فروش، از حمایت‌های صنایع در کاشت، داشت و برداشت بهره‌مند شوند.