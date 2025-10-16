به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اولین کارخانه بازیافت لاستیک‌های فرسوده فوق سنگین معدنی پژوهشکده معدن‌کاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان باهدف مدیریت پسماند‌های صنعتی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در موته رونمایی و افتتاح شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان در نشست با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) اظهار داشت: این طرح با حمایت و سرمایه‌گذاری بیش از پنج‌ساله مدیریت پژوهش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همکاری پژوهشکده معدن‌کاری هوشمند، طرحی نوآورانه در حوزه بازیافت لاستیک‌های معدنی است.

حمیدرضا صفوی با بیان اینکه حدود پنج میلیون تن لاستیک فرسوده در کشور انباشته شده است، ادامه داد: کارخانه جدید قادر است روزانه ۲۵ تن از این لاستیک‌ها را بازیافت و به چرخه تولید بازگرداند.

وی افزود: این طرح زیست محیطی در چارچوب اقتصاد چرخشی اجرا شده و با تولید کربن اصلاح‌شده، سیم‌های کربنی صنعتی، استخراج گاز و تولید سوخت مایع، نقش مهمی در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند.

همچنین تورج زارع، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این نشست درباره مزایای اجرای این طرح گفت: این طرح می‌تواند نقطه عطفی در توجه به گام‌های موثر از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌محور در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور باشد.

وی افزود: طراحی و ساخت تجهیزات این کارخانه به طور کامل بدست استادان، پژوهشگران و دانشجویان این دانشگاه محقق شده است و توانسته با افزایش بهره‌وری، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

مدیرعامل ایمپاسکو، هزینه اجرای این طرح را ۱۵ میلیارد تومان برشمرد و مطرح کرد: این کارخانه با تبدیل لاستیک‌های دورریز به محصولات ارزشمند، نقش مهمی در چرخه تولید کشور ایفا کرده و پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری انجام‌شده ظرف یک سال بازگردد.

سید هادی حسینی، رئیس پژوهشکده معدن‌کاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه ایران به‌عنوان پنجمین کشور جهان صاحب فناوری بازیافت لاستیک‌های معدنی شناخته می‌شود، گفت: پیش‌ازاین تنها کانادا، چین، آمریکا و استرالیا به این فناوری دست‌یافته بودند.

وی درباره فرایند اجرایی و اهداف بلندمدت این طرح تاکید کرد: طرح بازیافت لاستیک‌های فرسوده از مرحله آزمایشگاهی با رآکتور ۵ کیلویی آغاز شده بود و اکنون با رونمایی از راکتور پنج‌تنی وارد مرحله صنعتی با توانایی بازیافت روزانه پنج لاستیک معدنی بزرگ و ۸ تا ۱۰ لاستیک معدنی کوچک شده است.

حسینی مطرح کرد: راکتور جدید قادر است نانوکربن صنعتی تولید کند؛ ماده‌ای باقدرت جذب بالا که در صنایع غذایی و ساخت صافی‌های صنعتی کاربرد دارد و سطح پوششی حدود ۷۰ مترمربع دارد.

وی افزود: معدن موته به‌عنوان نخستین مجتمع معدنی کشور میزبان این طرح به‌عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری سه‌جانبه صنعت، دانشگاه و پژوهش محسوب می‌شود.