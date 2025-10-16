فرمانده انتظامي شهرستان بیله‌سوار گفت: در یک عملیات موفقیت‌آمیز، مأموران یگان امداد شهرستان بیله‌سوار بیش از پنج تن و ۲۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی را که خارج از شبکه توزیع بود، کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ جواد آقامحمدی، فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار در خصوص اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد شهرستان "بیله‌سوار" هنگام گشت‌زنی انتظامی در خیابان "امام (ره) " به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی و در بازرسی از وانت نیسان پنج تن و ۲۰۰ کیلو کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع کشف و راننده پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار با بیان اینکه کارشناسان ارزش کشفیات این عملیات را ۷۲۰ میلیون ریال برآورد کردند؛ اظهار داشت: طرح برخورد با قاچاق کالا و مایحتاج ضروری مردم در دستور کار پلیس بوده و افرادی که بخواهند به‌صورت غیرقانونی اقدام به احتکار و قاچاق کالا کنند با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.