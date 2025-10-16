روزنامه گاردین نوشت ارتش اسرائیل با محاسبه میزان حداقل کالری برای زنده ماندن، تلاش می‌کند با کنترل مواد غذایی، مردم غزه را به تدریج به مرگ بکشاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت اسرائیل با در نظر گرفتن حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن، کنترل مواد غذایی ورودی به این شهر را در دست گرفته است تا قحطی بر غزه حاکم شود و فلسطینیان، همیشه گرسنه باشند.

به نوشته این روزنامه، اسرائیل حساب کرده است مردم غزه نمی‌توانند از محاصره این شهر خارج شوند، کشاورزی و ماهیگیری در غزه با بمباران‌های اسرائیل، نابود شده است پس، مواد غذایی فقط باید از خارج وارد غزه شود بنابراین اگر اجازه دهد کم‌تر از حداقل‌های لازم برای زنده ماندن، کالری به مردم غزه برسد، گرسنگی آنان را به تدریج از بین خواهد برد و اکنون، ارتش اسرائیل با همین روش، اقدام می‌کند تا فلسطینیان را همیشه گرسنه نگاه دارد.

روزنامه گاردین نوشت اسرائیل، ده‌ها سال است که میزان مصرف کالری در غزه و حداقل‌های آن را می‌داند و برای اعمال قحطی بر این شهر، برنامه ریزی کرده است.

گاردین نوشت یکی از مشاوران ارشد ایهود باراک، نخست وزیر اسبق اسرائیل در سال ۲۰۰۶ میلادی گفت:" هدف ما این است که مردم فلسطین، گرسنه بمانند، اما از گرسنگی نمیرند. " گاردین نوشت "کوگات" (Cogat)، آژانس اسرائیلی که هنوز هم کنترل دریانوردی در غزه را در دست دارد محاسبه کرده است فلسطینیان به طور متوسط به دو هزار و ۲۷۹ کالری در روز نیازمندند تا گرسنه بمانند، اما نمیرند و این میزان با روزانه یک کیلو و ۸۳۶ گرم مواد غذایی تامین می‌شود.

روزنامه گاردین نوشت سازمان‌های امدادرسان امروز می‌گویند روزانه باید دستکم ۶۲ هزار تن مواد غذایی خشک و کنسرو شده وارد غزه شود تا جمعیت ۲.۱ میلیون نفری این شهر، روزانه یک کیلوگرم غذا دریافت کنند. به نوشته این روزنامه، در حالی که قحطی غزه را فرا گرفته است، مقامات اسرائیلی منکر قحطی‌اند و بدون ارائه مدرک، حماس را به دزدیدن و انبار کردن مواد غذایی و سازمان ملل را به ناتوانی در توزیع مناسب کمک‌ها متهم می‌کنند. گاردین نوشت مطابق گزارش‌های حتی دولت اسرائیل، مردم غزه اکنون گرسنه‌اند.

این در حالی است که به گفته ناظران رژیم اسراییل محل‌های توزیع غذا را به تله مرگ مبدل کرده است و در بسیاری موارد جمعیت حاضر برای دریافت اندک غذا را به گلوله می‌بندد و به قتل می‌رساند.

رژیم اسراییل با شیوه‌های مختلف در حال نسل کشی فلسطینیان است از جمله با توزیع نا مناسب غذا همراه با هرج و مرج تلاش می‌کند فلسطینی‌ها را به جان هم بیاندازد و یا کودکان در ازدحام جمعیت زیر دست و پا و فشار جمعیت کشته شوند.