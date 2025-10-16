تداوم محدودیتهای ترافیکی در جادههای شمال
محدودیتهای ترافیکی که از دیروز چهارشنبه در جادههای مازندران آغاز شد تا شنبه ۲۶ مهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد برای سهولت در تردد خودروها در جادههای شمال؛ محدودیتهای ترافیکی که از دیروز چهارشنبه ۲۳ مهر آغاز شده بود تا شنبه ۲۶ مهردر جادههای مازندران ادامه دارد و بر این اساس تردد موتور سیکلتها بجز موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری، از ساعت ۱۲ تا ۷ شنبه ۲۶ مهر از محورهای چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع میباشد.
محدودیت تردد در محور چالوس
بر اساس این گزارش از پنجشنبه تا شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت محور چالوس نیز انجام و از ساعت ۱۲ جمعه از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام خواهد شد.
از ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۵ مهر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس انسداد بصورت کامل خواهد بود و از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران محدودیتهای یکطرفه از شمال به جنوب اعمال میگردد.
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس نیز کماکان ممنوع است.
مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد این محدودیتها از ساعت ۲۴ پایان خواهد یافت و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میشود.
تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بود ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
محدودیت تردد در محور هراز
در محور هراز نیز در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از امروز پنجشنبه تا جمعه ۲۵ مهر به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش تردد تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع و تردد کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع میباشد.
اجرای محدودیتهای مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.