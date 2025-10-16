پخش زنده
کارگاه آموزشی آشنایی با انواع مسئولیتهای کارکنان دولت با مروری بر قانون دیوان محاسبات کشور در بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر با اشاره به اینکه این کارگاه آموزشی با حضور ۲۵۰ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی بیشتر مسئولان با وظایف کاری خود و ارائه خدمات مطلوب به مردم بود.
محسن فنی اصل با بیان اینکه در حال حاضر پروندههایی برای تعقیب و تحقیق در دادسرای دیوان محاسبات کشور تشکیل میشود، افزود: وقوع تخلف و انحراف ناشی از عدم اشراف و تسلط مسئول مربوط است که امروزه بسیار زیاد رخ میدهد و این کارگاه آموزشی کمک بسیاری به رفع این مشکلات میکند.
وی اضافه کرد: دیوان محاسبات کشور اکنون در راستای اعمال سیاستهای پیشگیرانه و هدایتگر اقدام به تشکیل دورههای آموزشی صیانت محور کرده است.