به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر با اشاره به اینکه این کارگاه آموزشی با حضور ۲۵۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی بیشتر مسئولان با وظایف کاری خود و ارائه خدمات مطلوب به مردم بود.

محسن فنی اصل با بیان اینکه در حال حاضر پرونده‌هایی برای تعقیب و تحقیق در دادسرای دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شود، افزود: وقوع تخلف و انحراف ناشی از عدم اشراف و تسلط مسئول مربوط است که امروزه بسیار زیاد رخ می‌دهد و این کارگاه آموزشی کمک بسیاری به رفع این مشکلات می‌کند.

وی اضافه کرد: دیوان محاسبات کشور اکنون در راستای اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و هدایتگر اقدام به تشکیل دوره‌های آموزشی صیانت محور کرده است.