سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان بوشهر از آغاز خرید حمایتی خرمای تولیدی نخلداران استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، شیر علی بهادری گفت: با پیگیری استاندار و نمایندگان استان در مجلس و با دستور رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کمبهره با نرخ ۱۳ درصد برای تأمین نقدینگی خرید خرما به استان تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به جایگاه استراتژیک بوشهر در تولید خرما افزود: استان بوشهر سومین تولیدکننده خرمای کشور است با بیش از ۳۸ هزار هکتار سطح زیرکشت و ۶ و نیم میلیون اصله نخل مثمر که سالانه حدود ۲۰۰ هزار تُن خرما تولید میکند نخلداری در اقتصاد خانوار روستایی بسیاری از شهرستانهای استان نقش محوری دارد.
بهادری گفت: خرما محصولی استراتژیک است که هم مصرف داخلی و هم ظرفیت صادراتی بالایی دارد مأموریت اصلی شبکه تعاون روستایی، حمایت از نخلداران و تنظیم بازار از طریق تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از افت قیمتها است.
بهگفته سرپرست تعاون روستایی استان، در سفر مرداد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور از سردخانهها و مراکز فرآوری بازدید کرد و تصمیم به تخصیص تسهیلات ویژه برای خرید محصول امسال گرفته شد.
بهادری افزود: واحدهای بخش خصوصی فعال در بستهبندی، فرآوری و نگهداری خرما نیز در این طرح مشارکت دارند و پروندههای آنان برای جذب تسهیلات به بانکها معرفی شده است، چون محصول برداشت به سردخانهها منتقل شده، اما نقدینگی کافی برای پرداخت وجه خرما به نخلداران وجود نداشت، این تسهیلات در حال جذب است تا وجوه مربوطه هرچه سریعتر پرداخت شود.
وی با بیان اینکه قیمت پایه خرید خرمای کبکاب امسال ۷۰ هزار تومان اعلام شده گفت: کمیته نرخگذاری به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و قیمت مصوب پایه تعیین شده است همچنین برای ارقام دیگر خرما مانند زاهدی، سایر واریتهها نیز تعاون روستایی آمادگی ورود به خرید دارد تا از زیان تولیدکننده جلوگیری شود.
سرپرست تعاون روستایی بوشهر ادامه داد: در حال حاضر، خرمای استان پس از خرید در شبکه تعاون روستایی ذخیره شده و بخشی نیز بهصورت بیناستانی عرضه میشود؛ بهطوریکه تاکنون استانهایی مانند اصفهان و گیلان برای خرید محصول خرمای بوشهر اقدام کردهاند.
وی صادرات را نیز بخشی از برنامه کاری دانست و گفت: واحدهای فرآوری و بستهبندی خرمای استان با بازارهای هدف در کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، افغانستان و آسیای میانه ارتباط تجاری دارند و بخشی از خرمای مازاد را به این کشورها صادر میکنند که ارزآوری قابلتوجهی دارد.
بهادری از برگزاری نمایشگاه بینالمللی خرما در بوشهر با مشارکت انجمن خرمای استان، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی خبر داد و اظهار داشت: هدف از این رویداد، معرفی ظرفیت خرمای بوشهر، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم نخلداران از ارزش افزوده این محصول است. برنامهریزی کردهایم که تولید این محصول استراتژیک با استمرار، کیفیت بالا و بازاریابی مؤثر همراه باشد.