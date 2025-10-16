دوره تخصصی اصول پیمایش و ناوبری در عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات در شهرستان خنج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر خنج گفت: دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری در عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات با حضور ۲۴ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

امید شمسی افزود: در این دوره فراگیران با مباحثی مانند لوازم و تجهیزات کوهنوردی، جهت‌یابی، خطرات کوهستان، انواع گره ها، اصول گام برداری و پیمایش در کوهستان آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر خنج بیان کرد: پس از برگزاری آزمون به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه تخصصی اعطا می‌شود.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.