پویانمایی (انیمیشن) یوز با موضوع حیات وحش امشب در سینما هویزه مشهد به روی پرده رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان خراسان رضوی گفت: اثر پویانمایی یوز که امشب در سینما هویزه به نمایش درآمد، با تلاش سازمان توسعه سینمایی سوره و ویستامدیا در مدت ۷ سال ساخته شده است.
احمدرضا بهبهانی افزود: یوز که یک پویانمایی سینمایی ایرانی در ژانر ماجراجویی است، به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه کنندگی احسان کاوه تهیه شده است.
بهبهانی گفت: این اثر نخستین اثر پویانمایی سینمایی سه بعدی ایران با موضوع حیات وحش به شمار میآید.
وی خاطرنشان کرد: پویانمایی یوز در کمتر از یک ماه از زمان آغاز نمایش، تبدیل به چهارمین پویانمایی پرفروش تاریخ سینمای ایران شده است.