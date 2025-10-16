آقای عراقچی وزیر امور کشورمان در حاشیه کمیته فلسطین نوزدهمین اجلاس میانه‌دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد با برخی مقامات کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوان ادواردو گیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا در حاشیه نوزدهمین اجلاس میان دوره‌ای وزرای امور خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در کامپالا (اوگاندا) دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا در این دیدار راجع به روابط دوجانبه و همکاری‌های فیمابین در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی-آموزشی و فرهنگی گفت‌و‌گو کردند.

دو وزیر با بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه دو منطقه غرب آسیا و کارائیب، بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری بین کشور‌های در حال توسعه و عضو جنبش عدم تعهد جهت مواجهه موثر با چالش‌های ناشی از یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی در سطح بین‌المللی تاکید کردند.

طرفین همچنین با محکوم‌کردن اقدامات خلاف قانون از سوی آمریکا به‌ویژه تجاوز نظامی ژوئن ۲۰۲۵ علیه ایران و تهدید‌ها و حملات مکرر علیه منافع ونزوئلا، نسبت به تبعات خطرناک این قانون‌شکنی برای صلح و امنیت جهانی هشدار داده و بر حق ملت‌ها برای دفاع از خود در برابر زورگویی و فشار‌های غیرقانونی تاکید کردند.

دیدارهای آقای عراقچی در حاشیه اجلاس کامپالا

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا

سيد عباس عراقچي وزير امور خارجه کشورمان و برونو رودریگز وزير امور خارجه كوبا در حاشيه نوزدهمين اجلاس ميان دوره اي وزرای خارجه كشور هاي عضو جنبش عدم تعهد در کامپالا (اوگاندا) ديدار و گفتگو كردند.

وزراي امور خارجه ايران و كوبا در اين ديدار ضمن مرور روابط دوجانبه، در مورد راه‌های گسترش همكاری‌ها در زمينه‌های مختلف دوجانبه و نيز تقويت هماهنگی‌ها در سطح سازمان‌های بين‌المللی تبادل نظر كردند.

طرفين همچنين راجع به تحولات بين‌المللی به‌ويژه از منظر تضعيف اصول و قواعد منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل از ناحيه يكجانبه‌گرايي ستيزه‌جويانه آمريكا و اقدامات قهرآميز يكجانبه اقتصادي اين كشور علیه جهان در حال توسعه گفتگو نمودند.

عراقچي با تشريح مواضع كشورمان راجع به سوء استفاده سه كشور اروپايی از ساز و كار حل اختلاف برجام برای بازگردان قطعنامه‌های لغو شده شوای امنيت، تصريح كرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت بايد در موعد مقرر يعني ١٨ اكتبر ۲۰۲۵ خاتمه يافته تلقی شود و محدوديت‌های مندرج در آن در رابطه با برنامه هسته‌ای ايران به پايان برسد.

وزرای امور خارجه ایران و کوبا ضمن ابراز همبستگی با دولت و مردم ونزوئلا در برابر زورگویی و فشار غیرقانونی آمریکا، نسبت به پیامدهای خطرناک اقدامات خلاف قانون آمریکا در منطقه کارائیب بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی هشدار داده و خواستار مسئولیت‌پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از هرگونه نقض صلح از سوی آمریکا شدند.

دیدارهای آقای عراقچی در حاشیه اجلاس کامپالا

دیدار وزرای امور خارجه ایران و تونس

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد به اوگاندا سفر کرده است، در حاشیه اجلاس با محمدعلی النفطی وزیر امور خارجه تونس دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه از جمله تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی، بر اراده مشترک دو کشور برای تقویت مناسبات و همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه دو طرف تاکید کردند.

دو وزیر ضمن تبادل نظر راجع به تحولات منطقه غرب آسیا و فلسطین اشغالی در پرتوی تفاهم حاصله در مصر برای توقف نسل‌کشی، بر مسئولیت ضامنان برای جلوگیری از نقض عهد رژبم صهیونیستی تاکید کردند. همچنین بر این امر تاکید شد که حل موضوع فلسطین مستلزم پایان اشغالگری و تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است و کشورها اخلاقا و قانونا موظف به حمایت از مردم فلسطین برای احقاق این حق بنیادین و رهایی از سلطه اشغالگری، آپارتاید و سیطره استعماری می‌باشند.

دیدارهای آقای عراقچی در حاشیه اجلاس کامپالا

دیدار وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه میانمار

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد به کامپالا (اوگاندا) سفر کرده است، بعد از ظهر امروز در حاشیه اجلاس با «تان سئو» وزیر امور خارجه میانمار دیدار کرد.

در این دیدار طرفین راجع به روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

دو وزیر بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های همکاری فیمابین دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری تاکید کردند و بدین منظور در مورد تبادل هیات‌های دیپلماتیک و اقتصادی بین دو کشور توافق شد.

دو وزیر همچنین در خصوص تحولات بین‌المللی و زمینه‌های همکاری و هماهنگی بین دو کشور در عرصه‌های چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی رایزنی کردند.