به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفریان گفت: این بنیاد در چارچوب مأموریت‌های خود برای حمایت از توسعه مرز‌های دانش و توانمندسازی پژوهش‌گران کشور، برنامه‌های جدیدی را ویژه دانشجویان دکترا و محققان پسادکترا طراحی کرده است؛ برنامه‌هایی که با هدف ایجاد فرصت‌های ماندگاری نخبگان در کشور و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی اجرا می‌شوند.

وی افزود: بنیاد ملی علم ایران با هدف حمایت از پژوهشگران و گسترش فعالیت‌های علمی، برنامه‌های متنوعی را برای اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان دکترا و محققان پسادکترا طراحی کرده است.

جعفریان گفت: این برنامه‌ها در چارچوب مأموریت‌های بنیاد شامل توسعه مرز‌های دانش، تقویت مرجعیت علمی کشور، انجام پژوهش‌های مساله محور و ترویج علم در جامعه اجرا می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری بنیاد ملی علم ایران گفت: یکی از برنامه‌های شاخص این بنیاد، طرح حمایت از دانشجویان دکترا و پژوهشگران پسادکتراست که با هدف تقویت توان پژوهشی و ایجاد فرصت برای ادامه فعالیت‌های علمی در داخل کشور اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: در این طرح، دانشجویان دکترا پس از تصویب طرح پژوهشی خود می‌توانند در یک دوره ۲ ساله، معادل ۵۰ درصد حقوق یک استادیار پایه یک دریافت کرده است و در کنار استاد راهنما در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به فعالیت بپردازند.

جعفریان دهکردی افزود: همچنین حمایت از محققان پسادکترا که پیش‌تر برای یک‌سال و با پرداخت ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک انجام می‌شد، در مصوبه اخیر بنیاد به ۲ سال افزایش یافته و پرداختی آن نیز معادل کامل استادیار پایه یک تعیین شده است.

وی یادآور شد: نرخ پذیرش طرح‌ها در این برنامه‌ها چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که در بخش دکترا بیش از ۵۰ درصد و در بخش پسادکترا حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از طرح‌های ارسالی به تصویب می‌رسد.