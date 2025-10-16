به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در جلسه شورای اداری استان بوشهر با تأکید بر نقش صبر، همبستگی و توکل مردم، اظهار داشت: همه اقشار مردم، از کودک تا میانسال، زن و مرد، ثابت کردند تمدن حقیقی و عزت واقعی در وطن و ارزش‌های الهی، نه در غرب و نه در وعده‌های دروغین دنیای بیگانه است.

وی خطاب به مدیران و مسئولان، یادآور شد: ادب، گشاده‌رویی، ارباب‌رجوع‌محوری، حل مسائل و اجرای عدالت اسلامی، رسالت اصلی مدیران است.

آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر اصل خدمت بی‌منت و رضایت الهی، اظهار داشت: اگر می‌خواهید محبوب خدا باشید، به مردم خدمت کنید. خدمت باید روز و شب نشناسد، انتظار تشویق نداشته باشید؛ بلکه همواره بیاندیشید که آیا کار شما مورد رضایت خدا است یا خیر.

وی گفت: این جلسات باید به یافتن راه‌حل برای مبارزه با گرانی، تأمین معیشت مردم و رفع موانع کسب‌وکار بیانجامد. نباید مردم در پیچ‌وخم بروکراسی اداری سال‌ها معطل بمانند.

آیت الله حسینی بوشهری خطاب به مسئولان اقتصادی و مدیران صنعت استان تأکید کرد: گرچه خدمات بسیاری در صنعت انجام شده، اما جوانان استان همچنان چشم‌انتظار شغل و امید به آینده‌اند از مسئولان منطقه ویژه پارس جنوبی، انتظار داریم با همت و تدبیر، جوانان دلبسته به انقلاب استان بوشهر را در مسیر اشتغال قرار دهید تا با دلگرمی، دین خود را به انقلاب ادا کنند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری خواستار تداوم تلاش مسئولان در بخش اشتغال شد و یادآور شد: ادامه خدمات صنعتی زمانی ارزشمند است که بتوان دغدغه جوانان و خانواده‌ها را در زمینه کار و معیشت پاسخ داد؛ این وظیفه ملی و انقلابی سرلوحه کار همه مدیران باید باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر، افزود: استان ما با وجود جمعیت کمتر نسبت به استان‌های بزرگ، به‌واسطه نعمت‌های ارزشمند مانند منطقه ویژه پارس جنوبی، منابع غنی دریایی و معادن و سهم چشمگیر در تأمین گاز کشور، استان بزرگی است. باید قدر این ظرفیت‌ها را بدانیم و دوران مسئولیت خود را در مسیر خدمت به انقلاب، اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم صرف کنیم.

استاندار بوشهر هم اظهار داشت: شأن حضور ما در عرصه مدیریت، خدمت به مردم و تلاش برای جلب رضایت آنان است. در این مسیر تأکید دارم از تمام ظرفیت و توان خود برای رفع مشکلات و تسهیل امور استفاده کنید.

ارسلان زارع افزود: رضایتمندی مردم یکی از پایه‌های اصلی تصمیم‌سازی در دولت وفاق ملی است و باید با بهبود کیفیت خدمات عمومی و اصلاح فرآیند‌های اداری، زمینه رضایت مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی و خدمات ارائه شده را فراهم کنیم.

وی گفت: جدی‌ترین موضوعی که باید مورد توجه ما و شما باشد، کمک به تأمین معیشت مردم است و دیدگاه دولت این است که انجام این مهم، در هر شرایطی باید اولویت باشد و در چنین صورتی، استان‌های مرزی از جمله بوشهر در واردات کالا‌های اساسی می‌توانند نقش موثرتری داشته باشند.

استاندار بوشهر گفت: اجرای برنامه مدیریت محله‌محور از برنامه‌هایی است که دولت به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت آنان در اداره کشور دنبال می‌کند و در جلسه اخیر استانداران با رئیس جمهوری، اقدامات انجام شده برای اجرای این برنامه مورد بررسی قرار گرفت و انتظار دارم دستگاه‌های مسئول، نسبت به اجرای این برنامه در استان بوشهر، اهتمام جدی داشته باشند.