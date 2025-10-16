پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از ادامه روند اجرای طرح کهاب در جایگاههای سوخت استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان پور با بیان اینکه لرستان تاکنون به عنوان یکی از استانهای پیشرو در اجرای این طرح بوده است، گفت: طرح کهاب طرحی است برای صرفهجویی اقتصادی در مصرف سوخت که با اهداف زیست محیطی پایهگذاری شده است.
وی افزود: این طرح در راستای حقوق عامه، کنترل و کاهش آلودگی هوا و نیز توافق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سلامت شهروندان در جایگاههای بنزین استان در حال اجرا است.
فرمان پور ادامه داد: کهاب خلاصه عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است که هدف اصلی این طرح، کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است و هم اکنون با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در حال اجراست.