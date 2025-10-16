پخش زنده
امروز: -
هیأت داوران جشنواره شاهنامهخوانی کودکان و نوجوانان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همزمان با برگزاری مرحله پایانی نخستین جشنواره منطقهای نقالی و شاهنامهخوانی کودکان و نوجوانان با شعار «ایران قهرمان»، دبیرخانهی این جشنواره در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری، اسامی هیأت داوران این رویداد فرهنگی را معرفی کرد.
علیرضا قیامتی و عباس خیرآبادی، داوری مرحله نهایی این جشنواره را بر عهده دارند. این دو چهره برجسته در حوزه شاهنامهپژوهی و ادبیات فارسی، روز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن اتاق بازرگانی شهرکرد، ۲۱ اجرای برگزیده در زمینه شاهنامهخوانی، نقالی و قصهگویی از شاهنامه را ارزیابی خواهند کرد.