رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود گفت: پیادهروی خانوادگی و اجرای بازیهای بومی و محلی در روستای هدف گردشگری قلعه بالا به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدصادق رضویان گفت: روستای قلعهبالا با معماری پلکانی منحصربهفرد و قرارگیری در جوار منطقه حفاظت شده توران، یکی از مقاصد مهم گردشگری شرق استان سمنان است که در سالهای اخیر با رویدادهای فرهنگی و مشارکت مردمی، جایگاه ویژهای در گردشگری روستایی کشور یافته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با تأکید بر نقش ورزشهای بومی در تقویت نشاط اجتماعی و پیوند فرهنگی بین نسلها افزود : برگزاری چنین برنامههایی ضمن ایجاد شور و پویایی در جامعه روستایی، به معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی قلعه بالا نیز کمک میکند.
رضویان گفت: اجرای بازیهای بومی و محلی، برنامههای شاد و مفرح و مشارکت فعال اهالی و گردشگران از بخشهای متنوع پیادهروی خانوادگی و اجرای بازیهای بومی و محلی در روستای هدف گردشگری قلعه بالا است.
رویداد فرهنگی ورزشی پیادهروی خانوادگی و اجرای بازیهای بومی و محلی ، فردا جمعه ۲۵ مهرماه ، ساعت ۹ صبح در روستای هدف گردشگری قلعه بالا برگزار میشود.