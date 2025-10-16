پخش زنده
معاون عمرانی فرماندار شهرستان جم گفت: مسیر مسدود شده جم به سیراف بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرحیم راستین اظهار داشت: یک طرف از مسیر سیراف به جم که به دلیل بهسازی مسیر مسدود شده بود، بازگشایی شده است.
وی افزود: با توجه به تخریب آسفالت در نقاطی از این مسیر، مجددا باید مناقصه برگزار شود و با مشخص شدن پیمانکار، بقیه طول مسیر نیز ترمیم و بهسازی صورت بگیرد.
راستین گفت: مسیر جم به سیراف به دلیل قرار گیری در مسیر ترانزیتی عسلویه به شیراز و همچنین تردد اتوبوسهای کارکنان صنعت نفت و گاز و حمل و نقل مواد صنعتی و شیمیایی از حجم بالای عبور و مرور برخوردار است و این مسیر اهمیت ویژهای در جنوب کشور دارد.
وی بیان کرد: پیگیریهای ویژهای از سوی معاونت عمرانی استانداری بوشهر برای رفع مشکلات این مسیر وجود دارد و مسئولان استان نیز در تلاش هستند هر چه سریعتر مشکلات این مسیر رفع شود.
راستین با اشاره به مسیر جم به فیروز آباد بیان کرد: پیمانکار این طرح مشخص شده و در مرحله ارزیابی پیمانکار هست و مقرر شده بعد از نهایی شدن صلاحیت فنی پیمانکار، اجرای ۵ کیلومتر شروع شود.