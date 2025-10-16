پخش زنده
چهارمحال و بختیاری میزبان جشنواره منطقهای قصهگویی با حضور ۲۱ هنرمند از سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جشنواره منطقهای قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور ۲۱ نفر از استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در استان چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و شرکتکنندگان در سه بخش نقالی، قصهگویی و شاهنامهخوانی با یکدیگر رقابت میکنند.
این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ شاهنامهخوانی، نقالی، قصهگویی، شناسایی استعدادهای نو و احیای سنتهای روایت شفاهی در حال برگزاری است.
در این مرحله از مسابقه که در بخشهای نقالی، قصهگویی از شاهنامه و شاهنامه خوانی با موضوعات: روایت ایران قهرمان، شجاعت، دوستی و هم بستگی، ایثار و از خود گذشتگی، میهن دوستی، راستی و درستی و عدالت، صلح، احترام به بزرگتر هاو خانواده برگزار میشود قرار است ۹ راوی برتر این مسابقات انتخاب و به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی شوند.
این دور از مسابقات در گروههای سنی کودک ۹ تا ۱۲ سال و نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال با حضور شرکت کنندگانی از استانهای منطقه سه کشور (بوشهر، خوزستان، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد) در حال برگزاری است.
این رویداد فرصتی برای انتقال میراث فرهنگی و آشنایی نسل جوان با گنجینه غنی قصهها و روایتهای ایرانی است و میکوشد تا هنر قصهگویی را به عنوان پل ارتباطی بین گذشته و آینده فرهنگی کشور تقویت کند.