به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مراسم، مدیران کل کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان و اداره کل کتابخانه‌های استان با نویسندگان کودک و نوجوان استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند و بر ضرورت حمایت از تولید آثار بومی، توجه به فرهنگ و ادبیات محلی و تقویت پیوند میان نهاد‌های فرهنگی تأکید کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در این دیدار گفت:رونمایی از کتاب نی‌مه‌خوانی مادربزرگ، جلوه‌ای از توجه به میراث فرهنگی و روایت‌های بومی است که می‌تواند زمینه‌ساز شناخت بهتر هویت محلی در میان کودکان و نوجوانان شود.

سمیه رسولی افزود: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، حمایت از نویسندگان بومی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با هفته ملی کودک برگزار شد.