استاندار همدان گفت: با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از ۶ استان غربی ایران، جشنواره مطبوعات هگمتانه در همدان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات و رسانههای هگمتانه را آغاز راهی برای بالندگی هرچه بیشتر رسانههای غرب کشور دانست افزود: امروز رسانهها نقش کلیدی در توسعه پایدار دارند و نباید از این موضوع غافل شد.
او تمرکز رسانهها بر توسعه پایدار با دید روزنامهنگاری را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: جشنوارههایی همچون جشنواره مطبوعات هگمتانه، میتواند در جامعه خبری جریانساز بوده و اثرگذار باشد.
استاندار همدان گفت: استانهای شرکت کننده در این جشنواره هر کدام ویژگیهای منحصربهفردی دارند که قرار گرفتن این استان همدان، لرستان، ایلام، آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان در کنار هم میتواند اتفاقات خوبی را در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه گردشگری رقم بزند.
ملانوری شمسی با اشاره به اینکه سیاست دولت چهاردهم در استان همدان حمایت از رویدادهای فرهنگی، هنری و گردشگری است افزود: برگزاری جشنواره مطبوعات هگمتانه، جشنواره قرآنی مدهامتان و جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان ظرف کمتر از دو ماه در استان همدان نشان از عزم راسخ مدیران استان برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
او با قدردانی از همه دستاندرکاران نخستین جشنواره مطبوعات هگمتانه، تصریح کرد: همه مدیران باید کمک کنند تا جشنواره به بهترین شکل ممکن برگزار شود.