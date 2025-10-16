به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران گفت: پرونده ثبت جهانی روستای کندلوس ۲۹ اردیبهشت ماه امسال به یونسکو ارسال و پیگیری برای ثبت در کارگروه تخصصی انجام شده است.

حسین ایزدی افزود: پس از تکمیل و ارسال پرونده ناظران یونسکو از این روستا بازدید کردند و بر اساس تقویم، نتیجه نهایی پرونده ثبت جهانی روستای کندلوس فردا جمعه ۲۵ مهرماه اعلام خواهد شد.





او با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی روستای کندلوس برای سومین بار ارسال شده است، ادامه داد: حفظ بافت سنتی روستا به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبت جهانی کندلوس مورد توجه ناظران قرار گرفته است.





مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران گفت: ۴۴ روستای دنیا برای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری تلاش کردند اما احتمال ثبت جهانی شدن روستای کندلوس زیاد است.

حسین ایزدی افزود: نتایج نهایی رقابت بهترین روستا‌های گردشگری جهان توسط سازمان جهانی گردشگر فردا در کشور چین برگزار و نتایج اعلام می‌شود.





او ادامه داد: بعد از ثبت جهانی شدن روستای کندلوس باید با سرعت و دقت مسیر سرمایه‌گذاری در این روستا برای جذب گردشگران بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید تسهیل شود .





روستای کندلوس با تاریخی چهار هزار ساله در دامنه سرسبز و خرم کوه‌های البرز واقع شده است، ارتفاع آن از سطح دریا یکهزار و ۶۵۰ متر است و از شهرستان نوشهر حدود ۷۵ کیلومتر فاصله دارد.

از ظرفیت‌های خاص این روستا در زمینه‌های هنر و معماری، بافت ارزشمند روستا، افسانه مینا و پلنگ، موزه کندلوس، کارگاه لوازم تندرستی و تعداد زیادی مجموعه بومگردی است.