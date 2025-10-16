پخش زنده
۴۱ زندانی آمل با کمک خیران و از طریق ستاد دیه استان آزاد شدند که یکی از آنان زندانی با سابقه ۲۸ سال حبس بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دیدار چهره به چهره مردم آمل با رئیس کل دادگستری مازندران و مسوولان قضایی وزندان مازندران یک زندانی پس از ۲۸ سال به آغوش خانواده خود بازگشت.
دراین دیدار۴۱ زندانی به همت خیران و از طریق ستاد دیه استان آزاد شدند، از جمله یک زندانی که پس از ۲۸ سال حبس، به آغوش خانوادهاش بازگشت.
پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این دیدار مردمی گفت:این زندانی که به دلیل بدهی ۱۴ میلیارد تومانی سالهای متوالی در زندان بسر میبرد نیز با رضایت محکوم له و تلاش مددکاران زندان آمل، با دریافت ۷۰۰ میلیون تومان از طریق خیران و ستاد دیه استان، از زندان آزاد شد که اقدامی بسیار ارزشمند بود.
وی ادامه داد: درخواست آزادی ۷۴ زندانی شهرستان نیز در این دیدار چهره به چهره مورد بررسی قرار گرفت و دستورهای لازم درباره درخواستها صادر شدکه بتوانیم زمینه آزادی این تعداد از زندانیها را هم فراهم کنیم.