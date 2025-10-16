به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر گردهمایی آزادگان اردوگاه رمادی گفت: اسارت برای رزمندگان ایرانی نه یک شکست، بلکه میدانی بزرگ برای نبردی متفاوت بود و با تکیه بر ایمان و وحدت، توانستیم در سخت‌ترین شرایط نیز پیروز شویم.

غلامرضا معصومی فرد در تشریح اهداف گردهمایی افزود: تجدید میثاق با شهدا و امام شهیدان و همچنین تجدید بیعت با رهبری و آرمان‌های نظام اسلامی و همچنین کسب فیض از برکات و معنویات حرم مطهر امام زاده علی بن امام محمد باقر (ع) و بازد ید از مکان‌های مذهبی و خانه‌های تاریخی از اهداف همایش دو روزه آزادگان است.

آزادگان این اردوگاه از اسرایی بودند که در عملیات والفجر ۸ (فاو) در بهمن ۶۴ تا تیر ۶۵ در عملیات‌های والفجر ۹ (پنجوین)، تک دشمن در منطقه‌های سومار، حاج عمران و فکه به اسارت در آمده بودند و سرانجام در دوم شهریور ۶۹ همزمان با دیگر آزادگان به مهین اسلامی بازگشتند.