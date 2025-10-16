کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، امروز کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در برخی نقاط استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدو برق و در محدوده دریایی استان افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز بویژه صبح تا ظهر، دریا با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم و در شرق تنگه هرمز نسبتا مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در شرق تنگه هرمز گاهی به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده یک متر و سی سانتیمتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش باد جنوب شرقی با شدت کمتر در صبح تا ظهر جمعه نیز در مناطق دریایی استان تداوم خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه در مناطق شرقی و شمالی و نقاطی از مناطق مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق و در پاره‌ای نقاط احتمال تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

او افزود: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.