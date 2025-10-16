تیم دونفره سنگین وزن بانوان کشورمان در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا با قرار گرفتن در جایگاه دوم، به فینال مسابقات صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از امروز ۲۴ مهر در شهر هایفونگ ویتنام آغاز شد.

در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا، تیم دونفره سنگین وزن بانوان ایران متشکل از مهسا جاور و فاطمه مجلل با قرار گرفتن در جایگاه دوم به فینال مسابقات صعود کرد.

مهسا جاور و فاطمه مجلل در گروه اول دونفره سنگین وزن از ساعت ۶ صبح به مصاف حریفانی از سنگاپور، ازبکستان و هند رفتند و در جایگاه دوم ایستادند.