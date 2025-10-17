به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود

شهرک فجر از میدان فجر تا خیابان شقایق و حد فاصل خیابان‌های شهید عامری و ابوالقاسمی از ساعت ۸ تا ۱۲

شهرک فجر خیابان شهید دماوندی حدفاصل میدان فجر به سمت شرق بلوار امام علی، خیابان شهید رجایی، کوچه یکم و قسمتی از خیابان رودکی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳