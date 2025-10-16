به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، خوارزمی افزود: امروز بویژه در ساعات صبح تا ظهر، دریا با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم و در شرق تنگه هرمز نسبتا مواج پیش بینی می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در شرق تنگه هرمز گاهی به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۳۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: وزش باد جنوب شرقی با شدت کمتر در ساعات صبح تا ظهر جمعه نیز در مناطق دریایی استان تداوم دارد.

خوارزمی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه در مناطق شرقی و شمالی و نقاطی از مناطق مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق و در پاره‌ای نقاط احتمال تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات دوری شود.

خوارزمی افزود: به لحاظ دمایی در امروز کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در برخی نقاط استان مورد انتظار است.