مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ۶۵ سردخانه سیبزمینی در استان مجموعا با ۳۰۰ هزار تُن ظرفیت در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن محمدی با بیان اینکه این تعداد سردخانه در حال ساخت، هماکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند افزود: استان همدان دارای ۱۰۳ سردخانه سیبزمینی دارای پروانه بهرهبرداری است.
او با اشاره به اینکه پارسال، دو واحد فرآوری سیبزمینی در استان همدان هر یک با سرمایهگذاری ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است تاکیدکرد: این واحدها به عنوان صنایع کوچک فراوری در رابطه با تولید چیپس و فرانچ فرایز در شهرستان بهار بوده که سالانه هر یک از این واحدها قابلیت جذب ۳هزار تُن سیبزمینی را دارند.
مدیرصنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه واحد فرآوری سیبزمینی در حال احداث در شهرستان تویسرکان نیز با همین میزان سرمایهگذاری مجوز آن برای احداث صادر شده است تصریح کرد: یک واحد فرآوری انگور و سیبزمینی نیز در شهرستان ملایر داریم که خط سیبزمینی این واحد به صورت مجزا بوده و برای احداث به دنبال تسهیلات بانکی است.