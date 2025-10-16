پخش زنده
توسعه صنایع دستی در خراسان رضوی باید مبتنی بر مزیت رقابتی در زمینه توزیع و عرضه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هر کدام از استان ها مزیت خاصی در تولید یا توزیع صنایع دستی دارند و خراسان رضوی قابلیت مهمی در توزیع و عرضه صنایع دستی دارد.
مریم جلالی دهکردی دیروز در جلسه تکریم و معارفه سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: توسعه و ترویج صنایع دستی در خراسان رضوی باید مبتنی بر این مزیت رقابتی باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های بین بخشی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: همگرایی بین سه حوزه سازمانی هدف اصلی ادغام این سه سازمان بوده است و ما باید در این مسیر گام برداریم.
جلالی با بیان اینکه میراث فرهنگی باید محصول امروزی داشته باشد و گرنه محکوم به مرگ است، تصریح کرد: انسجام بخشی بین دستگاهی توسط صنایع دستی امکان پذیر است و حوزه صنایع دستی به دلیل ماهیت چند وجهی می تواند تاثیر گذار باشد.
در پایان این جلسه از زحمات محمداسماعیل اعتمادی و سمیه روانخواه به عنوان سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی معرفی شد.