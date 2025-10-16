به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز تا شنبه در ساعات بعد ازظهر‌ با افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران به ویژه در شهر‌های غربی و دامنه‌های استان پیش بینی می شود.

تاکامی با اشاره به اینکه از یکشنبه تا ظهر سه شنبه جو استان پایدارمی شود، افزود: از عصر سه شنبه بارش‌ها پراکنده از مناطق غربی استان آغاز و چهارشنبه با بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دیروز بندرامیرآباد و بابلسر با ۲۶ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان بودنند.

به گفته تاکامی دریا امروز با موج کوتاه همراه وبرای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.