به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خانه زینت الملک شیراز دارای تاریخی طولانی و پر فراز و نشیب است که به دوران قاجار برمی گردد. ساخت این عمارت شاهانه در سال ۱۲۹۰ هجری قمری توسط علی محمد خان قوام الملک دوم آغاز شد و پس از ۱۲ سال تلاش مداوم، در نهایت توسط محمد رضا خان قوام الملک سوم در سال ۱۳۰۲ هجری قمری به پایان رسید.

این خانه تاریخی برای بانو زینت الملوک قوامی، دختر قوام الملک چهارم (حبیب الله خان قوام) و همسر فروغ الملک طراحی و ساخته شد. زینت الملک زنی مومن و خیر بود که در تمام شیراز به خیرخواهی اش شناخته می‌شد و درِ خانه اش همیشه به روی نیازمندان و مستمندان باز بود.

زینت الملک بانوی خیری بود که با کار‌های نیکوکارانه اش در سراسر شیراز شناخته می‌شد. او همواره با برپایی سفره‌های نذری و کمک به نیازمندان، دل مردم را به دست آورده بود و جایگاه ویژه‌ای در قلب شیرازیان داشت.

در ورودی خانه زینت الملک قوام در سمت شرق قرار گرفته و با معرق کاری‌های زیبا تزیین شده است.





دور تا دور حیاط دیوار‌های سنگی مشبکی دیده می‌شود که نقش تهویه و نورگیر را برای زیرزمین خانه ایفا می‌کند. خانه زینت الملک شیراز جز معدود خانه‌هایی است که دارای زیرزمینی به صورت سراسری است.

جذاب‌ترین قسمت خانه زینت الملوک، تالار آینه است که در ضلع غربی واقع شده است. این اتاق بزرگ و باشکوه که دیوار‌های آن به زیبایی هر چه تمام با آینه کاری، گچ بری‌های چشم نواز و نقاشی‌هایی به سبک اروپایی مزین شده است، بی شک گل سرسبد خانه زینت الملک محسوب می‌شود.

سقف این اتاق از جنس چوب است که نقشی همانند فرش بر روی آن نقش بسته و با آینه کاری‌های زیبایی ترکیب شده است. این اتاق دارای پنجره‌های متعدد با شیشه‌های رنگی رو به ایوان و حیاط اصلی خانه است که جلوه سحرآمیزی به فضا می‌بخشد.