رئیس کل دادگستری گلستان گفت : بر اساس قانون در استان ها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی شامل روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان به عنوان اعضای هیات منصفه مطبوعات انتخاب می شوند .

حیدر آسیابی افزود: بر اساس قانون با رای اکثریت هیات پنج نفره شامل رئیس کل دادگستری گلستان ، نماینده امام جمعه گرگان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان و رئیس شورای شهر مرکز استان ، چهارده نفر به عنوان اعضای هیات منصفه مطبوعات استان از بین گزینه های معرفی شده و سایر گزینه های پیشنهادی انتخاب شدند .