اعضای هیات منصفه مطبوعات گلستان در جلسه اعضای هیات منصفه مطبوعات استان گلستان انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛رئیس کل دادگستری گلستان گفت : بر اساس قانون در استان ها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروههای مختلف اجتماعی شامل روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان به عنوان اعضای هیات منصفه مطبوعات انتخاب می شوند . حیدر آسیابی افزود: بر اساس قانون با رای اکثریت هیات پنج نفره شامل رئیس کل دادگستری گلستان ، نماینده امام جمعه گرگان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان و رئیس شورای شهر مرکز استان ، چهارده نفر به عنوان اعضای هیات منصفه مطبوعات استان از بین گزینه های معرفی شده و سایر گزینه های پیشنهادی انتخاب شدند .
آسیابی گفت: اسامی اعضای انتخاب شده به نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات کشور ارسال و پس از صدور ابلاغ ، اسامی هیات منصفه اطلاع رسانی خواهد شد . ابلاغ اعضای هیات منصفه، دو ساله است و علاوه بر جرایم مطبوعاتی، در دادگاه های مربوط به جرایم سیاسی نیز حضور دارند.