به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در همایش توسعه عدلت آموزشی در دیدار با مدیران کل آموزش و پرورش کشور با حضور رییس جمهور در سالن اجلاس سران اصفهان، توجه جدی دولت چهاردهم در حوزه عدلت آموزشی را ستودنی دانست و گفت: بسترسازی و مشارکت فراگیری مردم در توسعه فضا‌های آموزشی و تسهیل گیری دولت در این خصوص از اهداف مهم در دست اجرا در آموزش و پرورش استان است.

جمالی نژاد با بیان اینکه علاوه بر مدرسه سازی مدرسه یاری نیز اهمیت دارد، ادامه داد: در استان چهارچوب‌های سیاست‌های نظام مسائل آموزشی را شناسایی و اولویت بندی کردیم و ارتباطات و روابط بین بخشی رو با تعریف نظام تقسیم کار بین ارکان‌ها تنظیم کردیم.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه اول را در تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش کشور داشته است، افزود: امروز بیش از هزار گروه و عضو فعال مردمی را در اجرای طرح‌های آموزشی تشکیل داده‌ایم.

وی گفت: امروز در استان اصفهان با همت مردم هیچ مدرسه سنگی و یا کلنگی نداریم و به همت خیران هم اکنون به سمت ارتقا سرانه فضا‌های آموزشی، کاهش تراکم جمعیت دانش آموز در کلاس ها، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در نقاط محروم استان گام برداشته‌ایم.

جمالی نژاد همچنین ادامه داد: هوشمند سازی انرژی در مدارس با نصب پنل‌های خورشیدی از دیگر مزایای مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش و پرورش استان بوده است.