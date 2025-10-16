مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری لرستان از برگزاری سومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، ۲۴ آذرماه در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ناهید پرویزپور گفت: فرآیند انتخابات این دوره به صورت رسمی از ۲۴ آذرماه با انتشار نخستین اطلاعیه انتخابات در سایت استانداری و فرمانداری‌های تابعه آغاز خواهد شد و سایر اطلاعیه‌ها مطابق با جدول زمان بندی انتخابات، اطلاع رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: ثبت نام از نامزد‌های نمایندگی تشکل‌های مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت (انتخاب شوندگان) به مدت ۵ روز کاری از ۲۶ تا ۳۰ مهر با مراجعه حضوری داوطلبان دارای مجوز پروانه فعالیت از استانداری به دفتر امور اجتماعی استانداری و در شهرستان‌ها مدیران عامل دارای مجوز از فرمانداری به فرمانداری‌های محل اقامت خود انجام می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان اعلام کرد: ثبت نام رأی دهندگان (انتخاب کنندگان) از ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه یعنی دو روز قبل از برگزاری انتخابات انجام و کارت شرکت در انتخابات به متقاضیان تحویل می‌شود.

پرویزپور گفت: فهرست نهایی افراد دارای صلاحیت نمایندگی به ترتیب حروف الفبا، ۱۹ آذرماه از طریق سایت اینترنتی استانداری و فرمانداری‌های تابعه اعلام عمومی می‌شود.

وی افزود: زمان، مکان و ساعت برگزاری انتخابات در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، هفته آینده صورتجلسه و اطلاع رسانی خواهد شد.