به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: دیشب در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ و اعلام انفجار توأم با آتش سوزی یک منزل مسکونی در پیامبر اعظم (ص) بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۴ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای آتش سوزی را آغاز کردند.

آتشپاد دوم حسین صالح افزود: با حضور آتش نشانان مشخص شد‌‌ محل انبار تعدادی ۲۰ لیتری بنزین در زیرزمین منزل منجر به نشت و انفجار شده است.

وی گفت: با سرعت عمل بالای آتش نشانان این آتش سوزی مهار شد و از گسترش آن پیشگیری شد.

به گفته صالح در این حادثه ۳ آتش نشان دچار مصدومیت شدند.