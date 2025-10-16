ایران جان ، فارس ایران
جنوب فارس در مسیر توسعه
پس از ساخت کارخانه آلومنیوم در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان لامرد، کارخانه آنود سازی نیز ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پس از ساخت کارخانه آلومنیوم در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان لامرد، کارخانه آنود سازی که مکمل آن محسوب میشود نیز ساخته شده است.
عبدالله غلامی، مدیر کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد میگوید: برای تولید محصول ما نیاز به تولید دو ماده اولیه آلومینا و آنود داریم.
آنود از ترکیب چند ماده ساخته میشود که در کشورمان وجود دارد، اما کارخانهای برای تولید آن وجود نداشت ، مواد اولیهای که تامین آن مشکل بود.
علی دامیار سرپرست کارخانه تولید آنود میگوید: نمیتوانستیم شمش آلومنیوم تولید کنیم، چون آنود یکی از نیازهای تولید آلومنیوم در کشور است.
حالا با راه اندازی کارخانه آنو سازی واردات این محصول از خارج از کشور صفر شده است.
عبدالله غلامی، مدیر کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد میگوید: با ظرفیت ۱۶۴ هزار تن در سال محصول آنود تولید کرده و در اختیار واحد احیا برای تولید آلومنیوم قرار میدهیم.
با این میزان تولید آنود در این کارخانه، ظرفیت تولید آلومنیوم در کشور نیز افزایش یافته است.
مهدی زحمتکش مدیرعامل کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد میگوید: با افزایش ظرفیت از ۳۰۰ هزار تن به ۷۰۰ هزار تن، سهم کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد از بازار منطقه و جهان ارتقا یافته است و اکنون سهم یک صدی در تولید شمش الومنیوم جهان به کارخانه آلومنیوم لامرد اختصاص یافته است.
با این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز کشور، مازاد آن نیز صادر میشود.
به گفته مهدی زحمتکش مدیرعامل کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن آنود نیز به خارج از کشور صادر میشود.
با راه اندازی کارخانههای آلومنیوم و آنود برای دو هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان تحصیل کرده روستاها و شهرهای این منطقه هم اشتغال ایجاد شده است.
عباس حسینی کارشناس کارخانه آلومنیوم لامرد فارغ التحصیل ایمنی و از اهالی روستای منطقه است.
عبدالله غلامی، مدیر جوان کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد هم از فارغ التحصیلان و ساکنان روستای لامرد است که با راه اندازی این کارخانه امکان ماندن در منطقه خودش فراهم شده است.
ساخت مرحله دوم کارخانه آلومنیوم سازی لامرد در دست اجراست با توسعه و راه اندازی آن علاوه بر تولید سالانه یک میلیون تن آلومنیوم برای ۷ هزار جوان متخصص هم شغل ایجاد میشود.