تیم بسکتبال کاله مازندران امروز پنجشنبه در اسلامشهر به مصاف تیم صدرنشین طبیعت میرود تا با کسب برد از این حریف سرسخت و قدرتمند، به جمع تیمهای بالای جدول بپیوندد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال کشور امروز پنجشنبه بعدازظهر برگزار میشود که در یکی از این بازیها از ساعت ۱۶ تیمهای کاله و طبیعت در اسلامشهر به مصاف هم میروند تا یکی از دیدارهای حساس هفته را برگزار کنند.
کالهایها با سرمربیگری فرزاد کوهیان امروز در حالی مقابل طبیعت مدعی و صدرنشین قرار میگیرند که در ۲ بازی خود یک برد و یک باخت ثبت کردهاند و اکنون در سومین دیدار، به دنبال کسب دومین برد فصل هستند تا از جمع بالانشینان جدول عقب نمانند.
کاله این فصل را با شکست خانگی ۷۴-۶۴ مقابل تیم تازهوارد استقلال تهران آغاز کرد. اما در دومین مسابقه که پنجشنبه گذشته به میزبانی گلنور اصفهان برگزار شد، توانست میزبان خود را ۶۸-۵۸ شکست دهد.
میزبان امروز کاله، اما هر ۲ بازی خود را با برد پشتسر گذاشته و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به پاس گردستان و استقلال تهران، با چهار امتیاز صدرنشین جدول است.