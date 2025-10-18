مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از تخصیص زمین به دو هزار و ۱۶۰ خانواده زنجانی در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: این تعداد زمین در سایت‌های «ثمین ۳» و کوی ارم به متقاضیان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین‌فر با اشاره به پیگیری جدی اجرای طرح جوانی جمعیت در استان، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: اجرای این قانون یک تکلیف مهم و ضروری است و تأمین زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در استان با جدیت دنبال می‌شود. تاکنون در دو سایت کوی ارم و ثمین، زمین به متقاضیان تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر اینکه نهضت ملی مسکن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است، تصریح کرد: اجرای این طرح صرفاً وظیفه اداره راه و شهرسازی نیست و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و نهاد‌های مرتبط باید مشارکت فعال داشته باشند.

شاهین‌فر همچنین از تخصیص زمین به دو هزار و ۱۶۰ خانواده زنجانی در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: این تعداد زمین در سایت‌های «ثمین ۳» و کوی ارم به متقاضیان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به فعالیت چهار کارگزاری در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، بیان داشت: عملکرد این کارگزاری‌ها مطلوب بوده است و انتخاب کارگزاری برای انجام امور فنی و مهندسی در کوی ارم نیز از میان شرکت‌های فعال و توانمند در سایت‌های نهضت ملی مسکن در حال انجام است؛ در استان زنجان ۱۲ شرکت کارگزاری اعلام آمادگی کرده‌اند که سه کارگزاری بر اساس شرایط و ضوابط انتخاب شده‌اند.

شاهین‌فر خاطرنشان کرد: طرح کوی ارم (لیل‌آباد) در پاسخ به نیاز متقاضیانی است که بیش از دو سال پیش آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند و بخشی از متقاضیان مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز پوشش می‌دهد.

وی به عملکرد موفق استان زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: استان زنجان همچنان رتبه نخست کشوری از نظر میزان اجرای این طرح را حفظ کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، نقش تمامی دستگاه‌ها در اجرای طرح را مهم دانست و افزود: تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مانند بهداشت، درمان و آموزش وظیفه همگانی است و نباید تنها بر دوش اداره راه و شهرسازی باشد؛ همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند.

شاهین‌فر درباره روند اجرای طرح های آموزشی در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان گفت: در حال حاضر چندین مدرسه در این سایت‌ها در دست احداث است که برخی از آنها پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند. این طرح ها با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس پیگیری می‌شود و بخشی از هزینه‌های ساخت از محل اعتبارات ملی و بخشی دیگر از طریق توافقات بین دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد.

وی تأکید کرد: تأمین زمین و حمایت در احداث مدارس بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است. قرارداد ساخت ۵۷ مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن و مساکن مهر که فاقد مدرسه هستند، با همکاری آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس منعقد شده است. اولین مدرسه این پروژه‌ها در کوی زنگان مهرماه امسال به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون دانش‌آموزان در آن مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: ساخت سه مسجد در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مناقصه گذاشته شده و پس از تعیین برنده مناقصه، عملیات ساخت آغاز خواهد شد. همچنین احداث چهار کلانتری در محل اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار قرار دارد.