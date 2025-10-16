به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر آموزش در همایش نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم و در جمع مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در سالن اجلاس اصفهان با قدردانی از حضور رئیس جمهور در این همایش و تلاش‌های مضاعف ایشان در توسعه عدالت در فضای آموزشی گفت: ارزش این تفکر ونگاه واین باور را میدانیم بخش عظیمی از امید و آرامشی که در فضای عمومی جامعه شاهد هستیم، مدیون نگاه ارزشمند وتلاش‌های صادقانه وخالصانه ومردم دارانه ودغدغه مندانه رئیس جمهور است که دراین برهه حساس خدا نصیب جمهوری اسلامی شده است را سپاس می‌گوییم.

علیرضا کاظمی، این دوره از نظام آموزشی کشور را نقطه عطف تاریخی در تحولات عمیق فرهنگی دانست و تاکید کرد نتیجه آن را آیندگان خواهند دید وکشور به این نوع تغییر نگرش وباور افتخار خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امیدوارم با تلاش مضاعف دست اندرکاران تعلیم وتربیت مراتب قدردانی از این نعمت ارزشمند ابراز کنیم.

وی گفت: فضای آموزشی یک بخش از شش حوزه‌ای است که در توسعه عدالت دنبال می‌شود و بعد اول فضای آموزشی است که برای رفع مشکل در شش محور سامانه رصد وپایش طراحی شده ورویکرد مردمی سازی و فناورانه دنبال می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تا کنون خیران مدرسه ساز ۱۸ و شش دهم همت در حوزه مدرسه سازی کمک کرده‌اند که این میزان کمک در نظام آموزشی واین نگرش در بدنه جامعه تزریق شده است.

علیرضا کاظمی همچنین گفت: هدف اصلی ما در برگزاری این اجتماع با مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور همچنین مدیران نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس و خیران مدرسه ساز دراستان اصفهان حضور در بیست وهفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان اصفهان بود که یک اجتماع بی نظیر را شکل داد.

وی افزود: در تاریخ آموزش و پرورش این اجتماع تکرار نشده است وهدف این سه ضلع در مردمی سازی نظام تعلیم وتربیت با محوریت توسعه عدالت در ارتقای کیفیت است که دراین اجتماع پیمان بسته می‌شود منشور این مسیر را برای ادامه راه در آغاز سال دوم دولت ترسیم کنیم که این اتفاق بزرگ در آغاز سال تصحیلی در استان اصفهان اتفاق افتاد و نوع نگاه خلاقانه دکتر ملااحمدی رئیس خیران مدرسه ساز کشور بود که اثرات مطلوب آن رهاورد این اجتماع بزرگ خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برنامه توسعه آموزشی در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ رقم زده شد بطوریکه هر هفته اتاق وضعیت را تشکیل دادیم و در ۲۱ محور ۸۱ برنامه تنظیم کردیم تا بتوانیم سال تحصیلی را آرام وبی دغدغه آغاز کنیم با کمک همه به ویژه نمایندگان مجلس مهر متفاوتی در راه اندازی سال تحصیلی جدید و هم در اجرای برنامه‌ها وسیاست‌های رئیس جمهور رقم خورد.

علیرضا کاظمی افزود: بسیاری ازمشکلات در حوزه امنیتی و فرهنگی ناشی از غفلت وکم توجهی به نظام ۴۶ ساله به نظام تعلیم وتربیت است امروز خوشحالیم که موضوع آموزش و پرورش برصدر مسائل کشور نشسته است.

وی گفت: رئیس جمهور در اولین روز پایان تهاجم رژیم صهیونیستی جلسه آموزش وبپرورش را برگزار شد که این نشان از توجه ویژه مسعود پزشکیان در عرصه تعلیم وتربیت است و نقطه آغاز تحول در نظام آموزشی کشور است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: با صبرو حوصله تمام مسائل معلمان و دانشگاه فرهنگیان با تلاش وکمک همراهی برطرف خواهد شد و ارتقاکیفیت که یک فرآیند است رقم خواهد خورد.

علیرضا کاظمی با بیان اینکه در توسعه مهارت آموزی اتفاقات بزرگی رقم خورده است، گفت: ما و جامعه معلمان قدردان نگاه ویژه رئیس جمهور به عدالت در فضای آموزشی هستیم و با وی پیمان می‌بندیم با تمام تلاش این موضوع را به یک گفتمان تبدیل کنیم و ماموریت اصلی نظام جمهوری اسلامی از هیچ کوششی در نظام تعلیم وتربیت دریغ نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: در کنار آغاز سال تحصیلی برای نظام تعلیم وتربیت یک نقشه راه دقیقی مبتنی بر سیاست‌های دولت ذیل توسعه عدالت وکیفیت در شش محور ترسیم کردیم و برنامه ریزی شده که دیشب در برنامه صف اول گزارش داده شد.

علیرضا کاظمی ضلع دوم توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم را استانداردسازی تجهیزات برشمرد و گفت: برای تحقق آن در گام اول دو مدرسه با دستور رئیس جمهور تجهیز و آماده بهره برداری شده است و بعنوان الگو تسری پیدا می‌کند واستانداردسازی زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری ورزشی مدارس در برنامه‌ها شنبه افتتاحیه المپیاد دنبال می‌شود.

وی، ضلع سوم را توانمندسازی معلمان ومدیران مدارس در قالب الگوی تراز بیان کرد و افزود: بخش مهمی از توانمندسازی معلمان در نیمه اول سال تحقق یافته و درتاریخ آموزش ۳۶۰ هزار معلم ابتدایی در قالب اجتماعات یادگیری در هزاران گروه و راهبر و معلمان در این اجتماعات از هم آموزی با هم آموزی تجربه کرده‌اند.

رئیس جمهور گفت: ضلع ششم تقویت هویت ملی و تقویت پرورشی وفرهنگی دانش آموزان است که تحول در حوزه فرهنگی آغاز شده و نقطه آغاز پویش سرافزار در آغاز سال تحصیلی بود.