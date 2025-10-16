پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی استاندار گفت : گزینه کنجد از سامانه نانواییهای متخلف به فروش اجباری نان کنجد حذف و در صورت تکرار تخلف سهمیه آرد آنها کم می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با اشاره به مطالبه شهروندان برای برخورد با آن دسته از واحدهای نانوایی که تحت عناوین مختلف نسبت به فروش اجباری نان کنجد اقدام میکنند، گفت: با توجه به گزارش تیمهای بازرسی و نیز مطالبه مردم مقرر گردید گزارش مربوط به فروش اجباری نان به صورت کنجدی در اسرع وقت به فرمانداریها اعلام و نسبت به حذف گزینه «کنجد» از سامانه نانینوی نانوایی متخلف برای مدت مشخص اقدام شود.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه دستگاههای نظارتی و قضایی استان بویژه ادارهکل تعزیرات حکومتی با قاطعیت با تخلفات احتمالی در حوزه فروش اجباری نان برخورد خواهند کرد، گفت: در صورت تکرار این تخلف برای کاهش سهمیه آرد این واحدها نیز اقدام خواهد شد.