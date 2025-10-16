پخش زنده
فروش عمومی بلیتهای چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از ساعت ۱۰ صبح امروز، پنجشنبه ۲۴ مهر در سامانههای معتبر فروش بلیت آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقهمندان به تماشای آثار منتخب این رویداد سینمایی میتوانند از طریق سامانههای آیتیکت، ایرانتیک، سینماتیکت و گیشه۷ نسبت به خرید بلیت سانسهای مورد نظر خود اقدام کنند.
در این دوره از جشنواره، تمام ظرفیت نمایش سالنها تنها از طریق رزرو و خرید بلیت در سامانههای یادشده تکمیل خواهد شد.
گفتنی است هر شماره تماس قادر به دریافت ۲ بلیت از هر بازه سانسی جشنواره خواهد بود
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار خواهد شد