به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان به تماشای آثار منتخب این رویداد سینمایی می‌توانند از طریق سامانه‌های آی‌تیکت، ایران‌تیک، سینماتیکت و گیشه۷ نسبت به خرید بلیت سانس‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

در این دوره از جشنواره، تمام ظرفیت نمایش سالن‌ها تنها از طریق رزرو و خرید بلیت در سامانه‌های یادشده تکمیل خواهد شد.

گفتنی است هر شماره تماس قادر به دریافت ۲ بلیت از هر بازه سانسی جشنواره خواهد بود

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال برگزار خواهد شد