به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن عبدالهی به عنوان کمک داور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷ عربستان در دیدار دو تیم برونئی دارلسلام و لبنان از گروه B این مسابقات حضور خواهد داشت.

این دیدار سه شنبه ۲۷ آبان به میزبانی بندرسری بگاوان برگزار می‌شود.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا حسن اکرمی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی به عنوان کمک‌های وی و سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم قضاوت این بازی را بر عهده دارند.