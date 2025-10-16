پخش زنده
بهمن عبداللهی در در بازیهای انتخابی جام ملتهای فوتبال آسیا قضاوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن عبدالهی به عنوان کمک داور در مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتبال آسیا ۲۰۲۷ عربستان در دیدار دو تیم برونئی دارلسلام و لبنان از گروه B این مسابقات حضور خواهد داشت.
این دیدار سه شنبه ۲۷ آبان به میزبانی بندرسری بگاوان برگزار میشود.
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا حسن اکرمی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی به عنوان کمکهای وی و سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم قضاوت این بازی را بر عهده دارند.