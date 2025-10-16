پخش زنده
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی ضمن تاکید بر نقش محوری زنان در اقتصاد خلاق و هویتبنیان، تقویت فرهنگ مولد و سرمایههای اجتماعی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مریم جلالی دهکردی در ششمین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی زنان روستایی و عشایری صنایع دستی، با تقدیر از زنان به عنوان «مدیران تولید»، گفت : زنان با عشق و عاطفه خود تولید میکنند، با اخلاق و قانون رفتار و تربیت ایجاد میکنند و همزمان نقش محوری در تولید ثروت و تربیت نسل آینده دارند.
معاون صنایعدستی کشور، اقتصاد روستایی و عشایری را نمونهای از اقتصاد خلاق، هویتبنیان و تابآور دانست و افزود: این اقتصاد بر پایه دانش بومی و تجربه زیسته شکل گرفته و قادر است در برابر تغییرات مقاومت کند. آئینها و مناسک روستایی، مدرسهای برای انتقال فرهنگ و خرد هستند.
وی بر لزوم توجه به جایگاه واقعی صنایع دستی در زندگی روزمره تأکید کرد و گفت : صنایع دستی تنها یک کالا نیست، بلکه تجلی غیرت و خوشذوقی است. دانشگاه میتواند با ثبت این حکمت زیسته زنان، به تقویت این عرصه کمک کند.
جلالی با اشاره به نقش کانونی زنان در خانواده و جامعه، افزود : زنان در نقشهای چندگانه خود، پایههای اصلی توسعه هستند. وقتی این ظرفیتها در کنار هم قرار میگیرند، قدرت آفرینش و روایتگری بینظیری پدید میآید.
در این همایش که با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، کارخانه نوآوری و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی برگزار شد، از همگرایی نهادهای مختلف و تلاشهای صورت گرفته برای توانمندسازی هرچه بیشتر زنان روستایی و عشایری تقدیر شد.