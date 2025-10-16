روایت روزهای سخت اردوگاه رمادیه در ساری
اردوگاه رمادی عراق برای آزادگان ایرانی تنها یک اردوگاه نبود بلکه نمادی از مقاومت و پایداری آزادگان شد.
نخستین گروه اسیران ایرانی که به چنگ نیروهای بعثی افتادند، به نقطهای نامعلوم در بیابانهای عراق منتقل شده بودند جایی که بعدها به نام اردوگاه رمادی شناخته شد، اردوگاهی که در استان الانبار عراق تأسیس شد و از مهمترین اردوگاههای اسارتگاههای رژیم بعث به شمار میرفت.
هزاران اسیر ایرانی در این اردوگاه دوران سخت و طاقتفرسا را سپری کردند، اما در نهایت، سربلند و استوار به ایران بازگشتند و حالا بعد از سالها ۳۰۰ آزاده اردوگاه رمادیه عراق برای تجدید میثاق با انقلاب در ساری گرد هم آمدند.
غلامرضا ادریسی دبیر همایش آزادگان رمادی عراق گفت: ۳۰۰ نفر از ازادگان اردوگاه رمادی سالانه در یکی از مراکز استانها گرد هم میآیند وخاطرات ان روزها را یاداوری میکنند.
او افزود: اردوگاه رمادی عراق اگرچه پر از رنج و مشقت برای آزادگان بود، اما هیچگاه نتوانست روح بزرگ آنان را در هم بشکند و این پیوند سالهاست مستحکم و برقرار است.