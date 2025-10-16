به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استواردوم سجاد صیامی از مرزبانان هنگ مرزی نگور حین کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه مرزی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مواد مخدر مجروح شد.

این مرزبان در دوازدهم مهرماه ۱۴۰۴ در حین مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مواد مخدر، کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه بر اثر برخورد عمدی خودروی شوتی مجروح شد و پس از انتقال به مراکز درمانی شهرستان چابهار به علت شدت جراحات وارده، پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی دعوت حق را لبیک گفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید مدافع امنیت استواردوم سجاد صیامی متولد ۱۳۷۸ اهل خضری دشت بیاض و ساکن شهرستان "مشهد" متاهل و دارای یک فرزند پسر است.

آیین تشییع روز شنبه ۲۶ مهر ساعت ۹ صبح از مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می‌شود.