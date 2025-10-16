تیم نزاجا در هفته چهاردهم لیگ ملی چوگان کشورمان در بخش آقایان، جام زنده یاد سرهنگ سرعت پور، به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ در بخش آقایان، جام زنده یاد سرهنگ سرعت پور، گرامیداشت هفته پارالمپیک به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصرفیروزه) برگزار شد.

تیم نزاجا در یک جدال سنگین توانست بسپارشیمی سپیدان اصفهان را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد. تیم‌های بسپارشیمی سپیدان و نوروزآباد با نتیجه‌ای نزدیک به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

هیرکانیا‌ی گلستان، اولین حضور خود را در لیگ ملی چوگان تجربه کرد.

اسب آریان به مالکیت مجید احمدلو بهترین اسب و پویان بوذری از تیم بسپارشیمی سپیدان بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.