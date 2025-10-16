خیر خرمدره‌ای هزینه سفر حج تمتع خود را برای کمک به نیازمندان به جمعیت هلال‌احمر اهدا کرد.

خیر خرمدره‌ای، هزینه حج تمتع خود را برای کمک به نیازمندان اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی ضمن قدردانی از اقدام خیرخواهانه آقای سلطانعلی صادقی، از خیران نیک‌اندیش شهرستان خرمدره، گفت: این اقدام نه‌تنها در خدمت‌رسانی به نیازمندان و آسیب‌دیدگان منطقه مؤثر است، بلکه نشان‌دهنده روحیه والای نوع‌دوستی و تقویت همبستگی اجتماعی در جامعه است.

وی افزود: این خیرگرانقدر مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان که برای سفر حج تمتع اختصاص داده بود را به جمعیت هلال‌احمر شهرستان خرمدره اهدا کرد تا در زمینه کمک به نیازمندان، کاهش آلام بشری و تحقق اهداف والای هلال‌احمر هزینه شود.

هاشمی یادآور شد: جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در حوزه‌های مختلف از جمله تهیه تجهیزات پزشکی، تأمین هزینه‌های درمان نیازمندان و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار فعالیت دارد.

وی با اشاره به اقدامات واحد مددکاری معاونت داوطلبان هلال‌احمر استان گفت: همکاران ما در این واحد با تأمین هزینه دارو و درمان، در رفع مشکلات افراد نیازمند نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: بیش از ۱۰۰ خیّر نیک‌اندیش زنجانی با جمعیت هلال‌احمر استان در مسیر کمک به مردم، آسیب‌دیدگان و نیازمندان همراهی می‌کنند. این فعالیت‌ها با توجه به هزینه‌های سنگین درمانی و ناتوانی مالی برخی خانواده‌ها، موجب نجات جان انسان‌ها و رهایی آنان از درد بیماری می‌شود.